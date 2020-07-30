В Москве задержан водитель, пытавшийся дать взятку в 100 тыс. рублей сотруднику ДПС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение водителю, задержанному за покушение на дачу взятки в 100 тыс. рублей сотруднику ДПС в Москве за непроведение медосвидетельствования. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

"В июле инспектор 2-го специального батальона ДПС ГИБДД остановил для проверки автомобиль Toyota Camry на Проектируемом проезде. Водителю автомобиля было предложено пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, от которого он отказался, - сообщила Иванова. - Желая избежать привлечения к административной ответственности, водитель попытался передать сотрудникам взятку в размере 100 тыс. рублей, в связи с чем был задержан". Следствие предъявило 31-летнему мужчине обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). В четверг СК ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в отношении водителя также был составлен протокол об административном правонарушении по 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). В УГИБДД отметили, что взятку мужчина предлагал во время беседы в патрульном автомобиле и положил деньги в карман передней пассажирской двери, после чего вышел из автомобиля и был задержан.

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