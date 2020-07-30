Мастер-классы по созданию мультфильмов проведут для школьников в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Онлайн-мастер-классы для школьников по созданию мультфильмов пройдут в Москве 2 и 9 августа. Мероприятия проведут преподаватели факультета анимации и мультимедиа ВГИКа, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"2 августа школьников научат создавать анимацию с помощью техники бумажной перекладки. Мультфильмы будут посвящены спортивной тематике. Для того, чтобы присоединиться к онлайн-занятию с аниматором, нужно записаться на сайте Фестиваля уличных мультфильмов, а также в 14 часов подключиться к эфиру в одной из социальных сетей организаторов. На самом занятии юным мультипликаторам понадобятся белый лист, цветная бумага, ножницы и смартфон", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что секреты монтажа мультипликации школьникам раскроют на онлайн-мастер-классе 9 августа. Профессиональные аниматоры расскажут, как снимать видеоролики с помощью доступных мобильных приложений, покажут специальную технику сыпучей перекладки. На такое занятие необходимы зерна кофе, крупа, белый лист, цветные карандаши и смартфон.

"Дистанционные занятия по созданию анимации проходят в рамках онлайн-фестиваля уличных мультфильмов. Успеть принять участие в нем могут дети и взрослые до 30 сентября. Для этого достаточно снять видеоэпизоды на телефон и смонтировать их с помощью любого удобного мобильного приложения. Готовый мультфильм может быть выполнен в разных техниках и на любую тему", - говорится в сообщении.