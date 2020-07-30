Глава УФСИН по Москве призвал подготовить изоляторы к возможной второй волне коронавируса

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московские СИЗО смогли избежать случаев гибели заключенных или сотрудников от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз на расширенной коллегии управления по итогам работы за первое полугодие.

"В условиях пандемии личный состав (УФСИН по Москве) во время проведения карантинных мероприятий проявил ответственность и профессионализм. Нами не было допущено случаев смерти от новой коронавирусной инфекции ни одного заключенного и ни одного сотрудника", - отметил Мороз, поблагодарив личный состав за проделанную работу.

При этом, по его словам, пока нельзя успокаиваться - составляется план мероприятий на случай возможной второй волны коронавирусной инфекции. "При возможности новой волны мы должны быть готовы к отработке всех необходимых (медицинских и санитарных) мероприятий", - подчеркнул глава УФСИН.

В первом полугодии "показатель смертности (среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в семи столичных СИЗО) снизился на 40%, составил 9 человек (из почти 9 тысяч находящихся в московских СИЗО - прим. ТАСС).