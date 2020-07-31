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Поезда не останавливаются на станции "Полянка" московского метро по требованию полиции

На втором пути в районе первого вагона под лавочкой обнаружена бесхозяйная коробка

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поезда в московском метрополитене, следующие по Серпуховско-Тимирязевской линии на юг, проезжают станцию "Полянка" без остановки. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Полянка" без остановки при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского" (на юг)", - говорится в публикации.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в 13:10 на платформе станции "Полянка", 2-й путь в районе первого вагона под лавочкой обнаружена бесхозяйная коробка. Место оградили. С 13:26 поезда следуют без остановки.

В новость внесены изменения (14:02 мск) - добавленаи информация по тексту. 

 

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