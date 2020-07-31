До 10 выросло число "заминированных" объектов в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число зданий в Москве, которые проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрыва, выросло до десяти. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Примерно десять объектов проверяется в настоящее время в Москве после анонимных сообщений о "минировании". Среди них несколько торговых центров, которые эвакуировались", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось о ряде столичных торговых центров, в которых якобы заложены взрывные устройства, туда выехали специалисты оперативных служб, правоохранители и кинологи, проводится проверка. В частности, люди эвакуированы из торгового центра "Мозаика".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Только за минувшие понедельник и вторник в Москве было "заминировано" более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях безопасности порядка 10 тыс. человек. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".