Более 1 тыс. доноров плазмы с антителами к коронавирусу воспользовались бесплатным такси

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. доноров плазмы с антителами к коронавирусу за три месяца воспользовались бесплатным такси до пунктов сдачи крови в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.

"В начале мая мы запустили акцию совместно с проектом "Яндекса" "Помощь рядом" - предоставили донорам плазмы для лечения коронавирусной инфекции бесплатный проезд на такси до пункта сдачи крови и обратно. За три месяца более 1 тыс. доноров воспользовались сервисом", - сказали в пресс-службе.

Переливание плазмы доноров-реконвалесцентов COVID-19 - один из методов лечения коронавируса, который применяется совместно с другими методами лечения.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирусную инфекцию и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Выздоровевшим после заражения коронавирусной инфекцией и желающим сдать плазму крови или стать социальным волонтером Комплекс социального развития столицы предлагает обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.