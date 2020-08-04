Музей ВДНХ в Москве посетили более 35 тыс. человек за год

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Свыше 35 тыс. человек посетили музей ВДНХ в столице, который открылся к 80-летию главной выставки страны 1 августа, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Музей ВДНХ, который открылся к 80-летию выставки, 1 августа отметил свой первый день рождения. За год его посетили более 35 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь отметили в пресс-службе ВДНХ, в музее собраны исторические сведения и артефакты о выставке.

Уточняется, что ко дню рождения в музее обновили экспозицию. В частности, появилась интерактивная схема, созданная на основе генерального плана выставки 1959 года, которая показывает, какой была ВДНХ в середине прошлого века, где находились и как выглядели знаменитые постройки комплекса. Помимо этого, частные коллекционеры предоставили редкие предметы с символикой ВСХВ.

Музей работает ежедневно с 11:00 до 22:00 (кроме понедельника), приобрести билеты пока можно только онлайн. Посетителям необходимо находиться в музее в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.