"Макет Москвы" на ВДНХ посетили 750 тыс. человек с октября 2017 года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 750 тыс. человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ с момента его открытия - с октября 2017 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.

"С момента зарождения идеи о макете, которую поддержал мэр Москвы Сергей Собянин в 2012 году, за восемь лет создана мини-копия огромного мегаполиса. Арт-объект стал центром притяжения москвичей и гостей столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина.

Он уточнил, что павильон на Сиреневой аллее ВДНХ, где размещен "Макет Москвы", оборудован дезинфекторами, каждые два часа проводится уборка помещений с дезинфекцией поверхностей, а посетителям при входе измеряют температуру.

Вход в павильон "Макет Москвы" свободный, при этом одновременно в помещение допускаются не более 50 человек. Он работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.