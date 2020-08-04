Более 8,5 млн гостей посетили "Москвариум" с момента его открытия

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" 4 августа отмечает первый юбилей. За пять лет работы его гостями стали более 8,5 млн человек, сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Четвертого августа 2015 года президент Владимир Путин открыл "Москвариум" - один из крупнейших океанографических центров мира, расположенный в сотнях километров от морского побережья. Идея подобного центра витала, что называется, в воздухе. Рассматривались разные варианты размещения, но вне конкуренции оказалась, конечно, ВДНХ <...> "Москвариум" сегодня - один из главных аттракционов Москвы. За пять лет его посетили более 8,5 млн москвичей и гостей столицы", - написал он.

Мэр уточнил, что сейчас в "Москвариуме" насчитывается 12 тыс. обитателей, по которым можно изучать географию планеты: от Байкала до Амазонки, от Исландских фьордов до Большого Барьерного рифа, от Гренландии до Сахалина. За пять лет работы центр дал более 2 тыс. водных шоу, в его штате работают свыше 500 специалистов: аквариумистов, ихтиологов, водолазов, тренеров морских животных, ветеринаров и многих других.

"Знаковым событием для океанариума стало открытие в 2016 году Центра плавания с дельфинами. Благодаря созданию оптимальных условий содержания у обитателей "Москвариума" регулярно происходит пополнение. За пять лет в его стенах родилось более 2 тыс. новых жителей, среди которых беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии. В 2020 году появились детеныши у кошачьих акул, медуз и рыб-пинагоров", - добавил Собянин.

Он также рассказал, что в период пандемии, когда океанариум был закрыт для посетителей, в нем впервые родились синепятнистые рифовые скаты-хвостоколы, которых назвали Блинчик и Оладушек. "Москвариум" снова принимает гостей. Пока в Москве не так много туристов - самое время сходить туда с детьми. Особенно если вы там еще не бывали", - отметил мэр.