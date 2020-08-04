Число жалоб от москвичей на нарушения температурного режима в автобусах сократилось на 65%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Количество жалоб, поступающих от москвичей, на несоблюдение температурного режима в коммерческих автобусах стало меньше на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта во вторник.

"Жалоб москвичей на нарушения температурного режима в автобусах коммерческих перевозчиков стало меньше, чем в прошлом году. Всего количество обращений стало меньше на 65% по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, число нарушений в автобусах начали фиксировать в 2,5 раза чаще в 2020 году по сравнению с прошлым годом из-за увеличения количества проверок и линейного контроля.

"Большинство дефектов устраняют сразу при выявлении - еще до того, как их успели заметить пассажиры", - добавляется в материале.