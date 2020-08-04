Более 1,5 тыс. детей из Москвы отдохнут летом в девяти лагерях

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичные специалисты допустили к работе девять лагерей, в которых летом отдохнут более 1,5 тыс. детей из Москвы. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Под надзором управления Роспотребнадзора по Москве в период летней оздоровительной кампании 2020 года находится девять летних учреждений отдыха и оздоровления детей, где отдохнут 1 536 детей. Указанные оздоровительные организации получили в управлении санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования, используемых для осуществления отдыха и оздоровления детей, требованиям санитарных правил и норм, включены в реестры организаций отдыха и оздоровления", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты провели пробы воды по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Исследованные пробы соответствуют требованиям санитарных норм и правил.

Персонал загородных лагерей перед открытием учреждений прошел медицинские осмотры и гигиеническое обучение, а также был обследован на предмет наличия коронавирусной инфекции. Сотрудники пищеблоков загородных лагерей были обследованы также на вирусные кишечные инфекции. По итогам обследования положительных результатов отмечено не было.

"За период проведения летней оздоровительной кампании жалоб и обращений граждан на нарушение санитарных норм и правил, требований законодательства в сфере защиты прав потребителей в управление не поступало", - добавляется в материале.

Управление продолжает проводить мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения и осуществлять контроль за оздоровительными учреждениями во вторую оздоровительную смену летней кампании 2020 года.