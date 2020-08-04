Движение по Тверской улице откроют 4 августа за полчаса до полуночи

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на Тверской улице в Москве откроют во вторник, 4 августа, до 23:30. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Движение на Тверской улице откроют уже сегодня до 23:30. Благодаря слаженным действиям департамента ЖКХ и благоустройства дорожные работы прошли максимально оперативно. Если бы дорогу закрывали частично, ремонтные работы заняли больше двух недель", - говорится в публикации.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам, что более 2,2 тыс. человек и почти 1,4 тыс. единиц техники задействованы в работах по замене дорожного покрытия на участке Тверской улицы. По его словам, замена асфальта проводится по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке.