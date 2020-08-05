Фестиваль фейерверков пройдет в Москве в формате телевизионного шоу в сентябре

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль пиротехнического искусства "Ростех" в этом году проведут во второй половине сентября и впервые без зрителей. Фестиваль фейерверков покажут в формате телевизионного шоу, в котором примут участие только российские команды, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу. Оно будет показано в эфире одного из федеральных каналов, а также на интернет-площадках. Благодаря современной технике все желающие смогут стать частью невероятного шоу и проголосовать за понравившуюся команду не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль фейерверков будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Шоу начнется с фрагмента праздничного салюта Победы 9 мая 1945 года в Москве. Кроме того, выступления команд-участниц напомнят о вкладе регионов страны в общую победу. Завершится мероприятие фейерверком в цветах российского флага.

Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет уже в шестой раз. Ежегодно его посещали более 500 тыс. человек, а в 2019 году онлайн-трансляцию из Братеевского каскадного парка посмотрели почти 2,2 млн человек.