Власти Москвы поддержат проект гостиницы, обучающей инвалидов самостоятельному проживанию

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Столичные власти поддержат проект социальной гостиницы учебного самостоятельного проживания для инвалидов, выделив почти 20 млн рублей субсидии в рамках госпрограммы социальной поддержки горожан. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы поддержит проект "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов". Постановление о выделении субсидии в размере 19,8 млн рублей на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Компания-оператор проекта будет определена по результатам конкурсного отбора среди профильных некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди в возрасте 18-45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития получат навыки самостоятельной жизни, временно переехав в специально оборудованные тренировочные квартиры (социальные гостиницы), где под контролем наставников будут сами делать покупки, готовить пищу и многое другое.

"Первые тренировочные квартиры в Москве были созданы в 2018 году на базе Городского научно-практического центра по защите прав детей "Детство". <…> Обучение и реабилитацию в них прошли 576 человек. В рамках нынешнего проекта курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, смогут пройти 216 инвалидов", - уточнили в пресс-службе.

Люди с ограниченными возможностями здоровья будут круглосуточно проживать в девяти тренировочных квартирах, в которых каждая комната оборудована всем необходимым. В помещении есть кухня, бытовая комната, два туалета и две душевые. Вместе с участниками программы круглосуточно будут находиться тренеры - социальные психологи, а в дневное время - их помощники.

Кроме того, для проживающих оборудованы реабилитационные ремесленные мастерские, где они смогут заниматься ткачеством, вышивкой, бисероплетением, в холле установлены тренажеры. Большое внимание будет уделено психологическим тренингам. "После проживания в тренировочных квартирах инвалиды становятся более самостоятельными, а некоторые из них способны себя полностью обслужить и начинают жить отдельно от родителей или покидают интернат", - добавили в пресс-службе.