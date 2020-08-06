Летний кинотеатр сервиса ivi и дизайн-завода "Флакон" открылся премьерой фильма о Бэнкси

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Кинотеатр под открытым небом "Кинофлакон ivi", организованный сервисом на территории дизайн-завода "Флакон" в Москве, открылся в четверг премьерой документального фильма Элио Эспана об известном уличном художнике "Banksy: расцвет нелегального искусства", передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем "Кинофлакон ivi" - летний кинотеатр, который будет работать весь август и весь сентябрь, фильмом, релиз которого состоится через две недели, - "Banksy: расцвет нелегального искусства", - сказала автор программы показов кинотеатра, кинокритик Алиса Таежная.

Фильм "Banksy: расцвет нелегального искусства" рассказывает о становлении художника, которому до сих пор удается сохранять в тайне свою личность, с начала 1990-х годов до современности, о его первых работах и переходе к остросоциальным проблемам.

Посетителями кинотеатра могут стать как гости на автомобилях, так и зрители без авто. Звук передается из колонок, а также по специальной FM-волне, на которую гость может настроиться из машины. Зал рассчитан на 210 человек. А подписчики сервиса ivi смогут посмотреть фильмы программы фестиваля в специальном разделе.

По словам Таежной, в афишу кинотеатра вошли классические фильмы и фестивальное кино. Так, зрители увидят картины "Патерсон" Джима Джармуша, "Конформист" Бернардо Бертолуччи, "Мамочка" Ксавье Долана, "Середина 90-х" Джона Хилла, "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Шоссе в никуда" Дэвида Линча и другие. Показы кинотеатра на данный момент составлены до 30 сентября. Кинотеатр будет каждый день давать два сеанса - в 21:00 и в 00:00.

Автор программы обратила внимание, что показы были организованы с учетом всех ограничительных мер, связанных с профилактикой новой коронавирусной инфекции. "Мы понимаем, что ситуация в Москве экстремальная, и нам важно было соблюсти все правила безопасности, позаботиться о вас, зрителях", - подчеркнула она.