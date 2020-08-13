Все автомобильные дороги в ТиНАО будут обеспечены системами контроля и видеонаблюдения

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Системами контроля и видеонаблюдения будет обеспечено 100% автомобильных дорог ТиНАО, а количество ДТП может снизиться до 50%, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"На территории ТиНАО мы планируем создать Ситуационный центр управления дорожным движением. Сотрудники будут мониторить дорожную ситуацию, регулировать транспортные потоки, работать с ГИБДД, ГУП "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги". В перспективе 100% территории округов в Новой Москве будет обеспечено различными системами контроля и видеонаблюдения, а количество ДТП может снизиться до 50%", - приводятся слова руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Он добавил, что ключевая задача - превзойти общегородской уровень общественной безопасности дорог на территории округов. Также до 2022 года планируется строительство необходимой противопожарной инфраструктуры: 12 пожарных депо, несколько административных зданий.

"В каждом из пожарных депо предусмотрено все необходимое для эффективной службы: спецтехника, машиноместа, средства связи и оповещения, помещения для отдыха, учебные классы, специальные помещения для занятий. Так в учебно-тренировочных башнях можно будет проводить занятия с имитацией пожара и других чрезвычайных ситуаций", - дополнил глава столичного ведомства.