Порядка 25 км трамвайных путей в Москве заменят до конца года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Около 25 км трамвайных путей заменят в Москве на новые в текущем году, благодаря чему этот электротранспорт станет тише, безопаснее и еще более экологичным. Об этом сообщается в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В 2020 году мы заменим трамвайные пути на 13 участках, - общей протяженностью 25 км <...> Трамваи поедут тише. Новые пути укладывают с виброизоляционными матами, - они снижают уровень шума на 30%", - говорится в публикации.

Там отмечается, что новые трамвайные пути будут бесстыковыми; рельсы не скрепляются между собой, а свариваются, и знакомый "стук" рельсов исчезает. Таким образом, тише станет не только пассажирам, но и жителям близлежащих домов.

"На некоторых участках трамвайные пути отделят от проезжей части разметкой. Трамваи пойдут быстрее и не будут задерживаться из-за автомобилей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, трамвай станет безопаснее: рельсы, шпалы, стрелочные переводы и крестовины нужно периодически заменять. На них влияет и нестабильная московская погода, и большая нагрузка. Всего в 2020 году планируется заменить 74 стрелочных перевода и 157 крестовин.