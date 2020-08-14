Число поездов на участке Каланчевская - Курская в Москве удвоят после реконструкции путей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Реконструкция железнодорожного участка Каланчевская - Курская увеличит его пропускную способность вдвое. После запуска дополнительных путей количество проходящих составов в сутки превысит 350 пар, а интервал между поездами сократится с 6 до 2,5 минут, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

"Развитие линии Москва-Каланчевская - Курский вокзал необходимо для дальнейшей реализации проекта Московские центральные диаметры, включая МЦД-2 "Нахабино-Подольск" и МЦД-4 "Апрелевка-Железнодорожная", маршрут которого также пройдет через Комсомольскую площадь. Для запуска дополнительных составов и разведения потоков поездов требуется строительство двух дополнительных путей, и в общей сложности будет уложено 16,5 км пути. Трансформация участка позволит увеличить его пропускную способность в два раза: с 178 до 353 пар поездов в сутки, а средний интервал движения поездов сократится более чем в два раза - с 6 до 2,5 минут", - сказал Петровичев.

Он уточнил, что реконструкцию участка Каланчевская - Курская запланировано завершить в 2023 году. К работам по реконструкции участка привлечены свыше 400 строителей и 70 единиц техники - это экскаваторы, самосвалы, буровые установки - та техника, при помощи которой производятся земляные и фундаментные работы.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.