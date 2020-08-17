В Москве в 2021 году несколько сотен указателей дополнят QR-кодами

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в следующем году дополнить несколько сотен указателей QR-кодами, об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Установка указателей с QR-кодами получила высокую оценку со стороны ветеранских организаций. Пришли благодарные отзывы и от потомков прославленных полководцев. В следующем году мы планируем дополнить QR-кодами еще несколько сотен городских указателей, ведущих к домам, связанным с историей и героями военных лет", - написал мэр.

Он отметил, что за последние несколько лет специалисты полностью обновили систему городской навигации. В центре и жилых районах было установлено 11 139 городских указателей, ведущих к школам, поликлиникам, музеям и другим общественным зданиям Москвы.

Первый шаг к переходу к новому формату городской навигации был сделан вместе с Центральным музеем Великой Отечественной войны. В год юбилея Победы на улицах Москвы было установлено 19 "умных" табличек с QR-кодами, указывающих путь к музею на Поклонной горе и домам, в которых жили маршалы - полководцы Великой Отечественной войны.

"Наводите камеру смартфона на QR-код и переходите на страничку, посвященную, например, маршалу Борису Михайловичу Шапошникову. Перед вами откроется карта, на которой можно проложить маршрут до исторического здания. И по дороге прочесть информацию о самом маршале и о доме, в котором он жил. Проект небольшой, но очень важный. Новый формат городской навигации послужит доброму делу сохранения исторической памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне", - добавил Собянин.