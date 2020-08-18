Испанские слизни обнаружены на природных территориях Москвы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды обнаружили на природных территориях Москвы испанских слизней. Моллюск, который питается овощами и фруктами, может представлять большую проблему для садоводов и огородников, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"В этом году на территории Москвы и Московской области стали массово обнаруживать нетипичных для наших климатических условий красных слизней. Завезли их, предположительно, с фруктами и овощами или специально, чтобы держать дома, а потом выбросили", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, для человека красные слизни не опасны, если не трогать их голыми руками, ведь в их слизи могут содержаться некоторые виды паразитов и патогенных микроорганизмов.

"Однако для садоводов и огородников этот моллюск - настоящая напасть, поскольку он предпочитает питаться сельскохозяйственной продукцией, особенно овощами и фруктами, и отличается большой прожорливостью. При этом красный слизень избегает употребления в пищу диких неокультуренных растений, содержащих фитонциды, горечи и другие вещества, которыми растения защищают себя, поэтому для лесных территорий он не опасен", - пояснили в пресс-службе.

По словам специалистов Мосприроды, бороться со слизнями или другими вредителями с помощью химии, как это делают на дачных участках, на природных территориях нельзя. Обработка земель особо охраняемых природных территорий с применением химических и биологических препаратов может оказать негативное воздействие на природные объекты, объекты, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Москвы, в том числе может быть нанесен вред домашним животным.