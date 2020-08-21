Более 170 станций наземного и подземного метро планируют построить в Москве за пять лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 170 станций наземного и подземного метро планируется построить в столице к 2025 году в рамках новой программы развития московского транспорта. Каждый житель города получит возможность максимум за 20 минут пешком добираться до транспортного каркаса - Московского метрополитена, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник управления развития Московского метрополитена и транспортно-пересадочных узлов департамента транспорта Москвы Владимир Титов.

"Приоритеты новой московской программы [развития транспорта] - продолжение активного расширения транспортной инфраструктуры и обеспечение максимально удобного доступа к ней. Наша цель - каждый москвич должен иметь возможность добираться до станции транспортного каркаса за 20 минут пешком. Для этого к 2025 году планируется построить еще 174 станции наземного и подземного метро. Это также поможет решить и другую задачу - устранить перегруженность на всех перегонах метро и обеспечить комфорт поездки", - сказал Титов.

По его словам, новая программа развития московского транспорта формировалась с участием экспертов, а также с помощью сбора предложений горожан через программу "Марафон идей".

"Почти 4 тыс. предложений было получено от москвичей по направлениям "Транспортный каркас" и "Развитие наземного транспорта". Во многом у нас мнения совпали, и наши идеи вошли в конкретные решения, которые нам обещали реализовать. Все сегодня заинтересованы в том, чтобы сделать городской транспорт Москвы удобным для каждого, чтобы жители могли пешком за 6 минут дойти до остановки электробуса, или максимум за 20 - до станции метро", - уточнил замдиректора научно-образовательного центра "Цифровые высокоскоростные транспортные системы" РУТ(МИИТ) Александр Чекмарев.

Он добавил, что новая программа подразумевает также такие направления: защита жизни и здоровья пользователей транспортной системы, забота о человеке через снижение объема вредных выбросов и роста доли активных передвижений, удобство построения и использования маршрутов городского транспорта с учетом личных предпочтений пассажиров.