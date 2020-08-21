Электробусы составят треть парка наземного транспорта Москвы к концу 2023 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 2,7 тыс. электробусов планируется закупить в столице к концу 2023 года. К этому периоду они составят 33% парка наземного транспорта Москвы, сообщил ТАСС в пятницу начальник отдела реализации специальных проектов ГУП "Мосгортранс" Артем Бурлаков.

"За 10 лет московский транспорт совершил колоссальный скачок по уровню сервиса, и теперь время переходить от хорошего к лучшему. Экология, забота о природе, о здоровье человека - вот самые острые вопросы, которые стоят перед мегаполисами мира и которые нужно решать уже в ближайшем будущем для комфортной жизни горожан. Эти проблемы волнуют и москвичей - по результатам сбора предложений горожан "Марафон идей" почти 560 предложений касались развития экологичного транспорта. В этом направлении мы работаем уже сейчас: к концу 2023 года всего планируется закупить 2 650 электробусов, тогда они составят треть парка наземного транспорта столицы", - сказал Бурлаков.

Он уточнил, что в 2019 году доля электробусов в парке наземного транспорта составляла 3%. Сегодня в Москве их более 400 - по словам Бурлакова, это уже больше, чем во многих мировых столицах. Обновление парка пройдет согласно новой программе развития московского транспорта.

"Действительно, сейчас Москва является по большому ряду направлений лидером и образцом развития городского пассажирского транспорта, по крайней мере, для многих европейских столиц. Когда мы были на саммите Международного союза общественного транспорта в Стокгольме, мы поняли, что с точки зрения развития электробусов Москва в Европе фактически безусловный лидер, потому что практически нигде нет регулярной пассажирской эксплуатации электробусов, если говорить о европейских городах", - добавил заместитель директора научно-образовательного центра "Цифровые высокоскоростные транспортные системы" РУТ (МИИТ) Александр Чекмарев.

Он также отметил, что столица старается поддерживать все самые современные тенденции в развитии транспорта и где-то "идет с опережением". "При этом город старается быть максимально дружелюбным для всех участников транспортного процесса", - заметил Чекмарев.