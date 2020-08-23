Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Температура понизится на 3-4 градуса в столице со среды. Температурный фон днем будет 19-22 градуса тепла, а погода облачной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду понижение температуры на 3-4 градуса. Температурный фон будет примерно 19-22 градуса, что около климатической нормы. Хорошая новость в том, что вернутся теплые ночи", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночные температуры в этот период будут 13-14 градусов. Однако изменится и характер погоды - она станет более облачной и дождливой.

До среды москвичей ждет комфортная, теплая и преимущественно сухая погода. "До вторника будет 24-26 градусов и практически без осадков. Хорошая летняя погода", - отметил метеоролог.