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В Москве запустят дополнительные рейсы на маршруте автобуса №3 в часы пик

Дополнительные автобусы №3э начнут курсировать по будням от "Станции Крюково" до "Западной" и обратно с 24 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Дополнительные автобусы по маршруту №3 запустят с 24 августа в Зеленограде в часы пик. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"С 24 августа изменится работа маршрута автобуса №3 в Зеленограде. В часы пик по будням организуют рейсы автобуса №3э "Станция Крюково" - "Западная", - говорится в сообщении.

Автобусы будут отправляться от "Станции Крюково" со всеми остановками в 07:00, 07:45, 08:30.

"А в 17:00, 17:45, 18:30 от остановки "Западная" и поедут до "Станции Крюково" без остановок, обратно - со всеми остановками. Горожан просят учитывать изменения при планировании поездок", - говорится в сообщении.

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