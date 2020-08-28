Синотики сообщили, что сентябрь в Москве начнется с похолодания

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. Однако во вторник, 1 сентября, в столице резко похолодает, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Говорят, что понедельник - день тяжелый, но, по нашим расчетам, нынешний понедельник будет еще и аномально жарким. Температура начнет повышаться уже в воскресенье, а в понедельник она уже будет 25-30 градусов. Очень высокая температура, превышающая норму примерно на 6 градусов. Но затем прогнозируется заметное понижение температуры во вторник, 1 сентября", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура понизится до 20-25 градусов тепла. "Осадков существенных в этот день не прогнозируется. Примерно такой же температурный фон и погодные условия будут в среду", - отметил метеоролог.