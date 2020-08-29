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Столичная ГИБДД начала рейд по выявлению нарушителей среди мотоциклистов и велосипедистов

Мероприятие направлено на снижение количества ДТП

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушителей правил дорожного движения среди мотоциклистов и велосипедистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Москвы.

"Сотрудники ГИБДД Москвы проводят профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества ДТП с участием водителей, управляющих вело- и мототехникой, а также на выявление нарушений данной категорией участников дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

Он также призвал водителей вело- и мототранспорта к соблюдению правил дорожного движения и применению защитной экипировки.

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