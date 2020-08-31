В Москве появился кластер спортивной индустрии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech создали на базе Московского инновационного кластера. В него уже вошли 37 учреждений, в том числе предприятия космической отрасли, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

"На базе Московского инновационного кластера создан межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech", - говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель мэра, в число присоединившихся к кластеру 37 учреждений вошли межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Н. Э. Баумана, организации космической отрасли, а также научные институты и медицинские центры. Планируется, что межотраслевой кластер станет одной из ведущих площадок для ресурсоемких и масштабных проектов в спортивной отрасли.

"Он будет напрямую работать со стартапами и инвесторами, аккумулировать лучшие идеи и реализовывать их", - приводятся на портале слова Натальи Сергуниной.

Создание SportTech позволит участникам оптимизировать затраты на исследования и производство. "SportTech позволит компаниям выстроить общие технологические цепочки, наиболее эффективно использовать возможности и наработки друг друга", - пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого также приводятся в сообщении.

Московский инновационный кластер создали для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу ИТ-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.