Более 40 тыс. жителей Москвы прошли обследование в рамках акции по онкоскринингу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Программа по бесплатной ранней диагностике онкологических заболеваний в поликлиниках Москвы, которая началась с 30 июля, завершилась, обследование прошли более 40 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В течение месяца жители Москвы могли абсолютно бесплатно пройти раннюю диагностику четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний в одной из 66 городских поликлиник. За это время врачи провели более 78 тыс. обследований для 40 тыс. москвичей, среди которых 76% - женщины. В столице регулярно проводятся подобные акции. Они помогают выявить болезнь на ранней стадии, что способствует более эффективному лечению", - сказала она.

Наиболее распространенным видом обследования стал анализ кала на скрытую кровь, который помогает выявить колоректальный рак. Его сдали более 28 тыс. человек. Анализ мазка на онкоцитологию, с помощью которого можно выявить признаки рака шейки матки, сдали более 18 тыс. женщин. С целью выявления признаков рака молочной железы для 15 тыс. женщин была проведена маммография, для 2 тыс. женщин - УЗИ. Около 8 тыс. мужчин сдали анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Исследование проводится для ранней диагностики рака предстательной железы.

Результаты скрининга доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". При наличии отклонений от нормы врачи связываются с пациентом и направляют на дальнейшую диагностику. Так, по итогам работы программы 3% прошедших онкоскрининг направлены на дополнительное обследование.

"В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение", - напомнила Ракова.

С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения - таргетная и иммунная терапия по шести видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.