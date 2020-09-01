Новый сезон КВН для детей начался в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый сезон чемпионата игр детского КВН "Вернисаж профессий" стартовал в Москве. В играх смогут принять участие школьники и студенты, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Для того чтобы принять участие в дистанционном отборочном этапе, руководителю команды - педагогу - необходимо зарегистрировать свою команду с 1 по 27 сентября на сайте городского методического центра", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в команду могут войти школьники от 7 до 18 лет и студенты колледжей 15-18 лет.

"При регистрации учитель предоставляет ссылку на видеоролик с приветствием команд на тему "Кто мы?" продолжительностью не более 4 минут. С 28 сентября по 4 октября в режиме онлайн пройдут отборочные просмотры видеороликов", - рассказал собеседник агентства.

Итоги отборочного этапа игр КВН будут опубликованы 7 октября на сайте городского методического центра. После этого жюри определит команды, которые примут участие в четвертьфинале.

Чемпионат игр КВН "Вернисаж профессий" проводится ежегодно Городским методическим центром департамента образования и науки столицы совместно с Московским финансово-юридическим университетом при поддержке Московской Юниор-Лиги КВН.