Ученики столичных школ рассказали, как они провели День знаний

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Московские образовательные учреждения с 1 сентября вновь работают в очном формате после длительного перерыва на дистанционную учебу и каникулы. О том, как прошел День знаний в столице, узнал корреспондент ТАСС.

Массовые мероприятия в образовательных учреждениях пока что не проводятся из-за эпидемиологической обстановки. Однако каждая школа и детский сад постарались создать для своих воспитанников атмосферу праздника. Например во дворе школы № 887 традиционно играла музыка, а территория была украшена воздушными шарами. После долгого перерыва она вновь ожила и заполнилась детским смехом, разговорами о предстоящем учебном годе и о том, что теперь все вернулось в привычный режим.

"Мне не верится, что спустя столько времени я наконец-то увидела своих одноклассников и учителей. По правде говоря, еле сдержала слезы, когда сегодня подходила к школе. Очень рада, что теперь снова сяду за парту, буду вновь ходить на уроки в привычном формате, особенно если учесть, что это год последний для меня", - рассказала ТАСС ученица 11 класса школы № 887 Екатерина Викторова.

По ее словам, на протяжении всех летних каникул она готовилась к выпускному году. Всего школьница планирует сдать пять предметов. "Мое лето было очень активное. Мне кажется, я успела все - и отдохнуть, и подготовиться к учебе. Пока все мысли, конечно, о предстоящих экзаменах и поступлении. Но также я понимаю, что буду очень скучать по этим временам, так как школа стала вторым домом, где всегда поддержат и поймут", - поделилась с корреспондентом агентства Викторова.

Первые впечатления

Первоклассник Кирилл Погорелов с нетерпением ждал, когда отправится в школу. "Утром мы долго собирались с родителями на линейку, а потом я впервые увидел своих одноклассников. Класс у нас небольшой, я думаю, что мы обязательно подружимся. Уже с нетерпением жду завтрашнего дня, когда начнутся уроки, а сегодня были только классный час и экскурсия по школе", - рассказал он агентству.

По словам мамы Кирилла Светланы Тетеневой, подготовка к школе в их семье началась несколько месяцев назад. Сначала выбирали форму и канцтовары. Кроме того, родители рассказывали будущему первокласснику, что его ждет осенью. "Мой старший ребенок тоже обучался в этой школе, так что мы сразу решили, что Кирилл тоже будет здесь учиться. Педагоги замечательные. Перед началом учебного года были в онлайн-формате встречи с педагогами, которые помогли морально подготовиться к учебному году и рассказали, что действительно необходимо детям к 1 сентября", - сказала она.

Тетенева рада, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, для первоклассников все же удалось устроить небольшой праздник. На торжественные линейки пускали и родителей, которые в обязательном порядке находились в медицинских масках.

Подготовка

Как рассказала ТАСС директор школы № 887 Юлия Плотникова, в учреждении были предприняты все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором. "Подготовка школы к новому учебному году началась еще в летний период. Мы понимали, что с учетом эпидемиологической ситуации придется многое поменять, в том числе надо было продумать и организовать потоки детей. Не может не радовать, что весь педагогический состав, родители и дети отнеслись с пониманием и хорошо восприняли новые реалии очного обучения", - отметила она.

Перед 1 сентября администрация образовательного учреждения закупила необходимо количество санитайзеров, перчаток и масок. Кроме того, было увеличено число уборок в общих помещениях и классах. "Безусловно, мы будем дезинфицировать и спортивный инвентарь, которым пользуются дети на уроках физической культуры. Все необходимые меры безопасности соблюдены", - добавила директор.

Администрация столичной школы № 1293 также уделила особое внимание подготовке учреждения к учебному году в новых условиях, все корпуса оснащены устройствами по обеззараживанию рук и воздуха. "Сейчас пока не слышны привычные школьные звонки, но я думаю, что это временно, и скоро школы Москвы начнут жить в обычном режиме. А сейчас мы сделали все, чтобы родители были уверены, что их дети здесь в безопасности и наконец-то будут учиться в очном формате. В первые дни сентября учителя уделят особое внимание новым правилам поведения", - рассказала директор школы Ирина Трус.

По итогам первого дня руководство образовательного учреждения уже сделало вывод - дети и родители готовы и соблюдают все необходимые правила. В частности, проходят термометрию и не толпятся на входе. "Мы готовы сделать все, чтобы очная форма обучения в этом году сохранилась. И я вижу, что наши дети тоже к этому готовы, они соскучились по нам, по урокам и друг другу. Это даже заметно по их улыбкам и глазам. Нам все же удалось создать атмосферу праздника сегодня, а завтра у всех детей уже начнется полноценный учебный год", - отметила директор.

Она добавила, что особую программу к 1 сентября подготовили для первоклассников. Поздравить юных школьников пришли родители и педагоги. Небольшую программу для малышей сделали и выпускники.

Свой праздник

"Это 1 сентября для меня особенное. Сегодня специально встала пораньше, собралась и практически выбежала на встречу к своим одноклассникам, которых не видела с начала удаленки. Безумно по ним скучала, хоть и поддерживала связь во время каникул. Но больше всего мне не хватало полноценной занятости, свободное время в летний сезон меня даже угнетало", - рассказала ученица 11 класса школы № 1293 Лада Оконешникова.

В связи с тем, что праздничные линейки в школах у выпускников в этом году отменили, некоторые ученики решили самостоятельно устроить торжество. Кто-то своей компанией пошел отмечать долгожданную встречу в кафе, а некоторые взяли велосипеды и прокатились по центру города.

Были и ребята, которые решили провести этот день с семьей. "У нас дома уже сложилась традиция, что я с мамой всегда праздную начало учебного года. Так что меня несильно расстроило, что в этом году торжеств в школах не будет. Вечером обязательно будет торт", - рассказала Оконешникова.