Фермеры продали 13 тыс. т продукции за полгода на межрегиональных ярмарках в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 5,7 тыс. т продовольственной продукции реализовали на межрегиональных ярмарках в Москве с января по сентябрь текущего года, что на 2 тыс. т или 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС в среду первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С января по сентябрь 2020 г. на 31 площадке межрегиональных ярмарок Москвы было реализовано 5,7 тыс. т продовольственной продукции. И даже несмотря на беспрецедентные ограничения, это почти на 2 тыс. т больше, чем в прошлом году. При этом ярмарки посетили 1,73 млн москвичей, что превышает количество посетителей за аналогичный период 2019 г., когда 15 площадок межрегиональных ярмарок посетили 1,34 млн человек", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что с 28 марта по 31 мая, когда были введены ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, с соблюдением мер санитарной безопасности работали 28 межрегиональных ярмарок, и было продано более 370 тонн продовольственной продукции.

"Даже во время ажиотажного спроса в самом начале эпидемии нам удалось исключить дефицит товаров в Москве. В том числе за счет ярмарок: торговля на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм - формат, который пользовался успехом у жителей города в период распространения инфекции. За время самоизоляции межрегиональные ярмарки посетили более 110 тыс. жителей Москвы", - рассказал Немерюк.

Он также напомнил, что при этом полюбившийся москвичам формат ярмарок выходного дня был временно приостановлен с 30 марта по 5 июня. "Это связано, в первую очередь, с тем, что здоровье жителей города было и остается одним из приоритетов правительства Москвы. Мы сознательно пошли на закрытие ярмарок выходного дня, чтобы не допустить распространения инфекции", - сказал Немерюк.

По словам главы департамента торговли, поэтапное смягчение ограничений по коронавирусу позволило возобновить работу ярмарок выходного дня. Сейчас для проведения таких ярмарок доступны 86 площадок более чем на 2,1 тыс. торговых мест. По словам Немерюка, с марта по сентябрь текущего года на ярмарках выходного дня реализовано порядка 13 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.