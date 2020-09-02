В Москве нанесли прерывистую разметку в 20 тоннелях

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прерывистую разметку нанесли в 20 тоннелях столицы. Теперь в них можно безопасно перестроиться, сообщается в среду в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"В тоннелях теперь можно безопасно перестроиться (совместный проект ЦОДД и Пробок.нет): в 20 тоннелях небольшой протяженности изменили разметку. Теперь, если сразу после тоннеля есть съезд, можно перестроиться прямо в нем, а не как раньше - занимать нужный ряд еще до въезда", - говорится в публикации.

Там уточняется, что перестраиваться разрешили только в тех тоннелях, где это безопасно: тоннель короткий и с хорошим обзором. Каждый участок был согласован с ГИБДД.

"Прерывистая разметка появилась: в тоннелях Садового кольца - Октябрьском, Добрынинском, Таганском, Маяковском, Новоарбатском (Чайковском); в Дорогомиловском тоннеле; в тоннеле под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, на улице Нижняя Масловка; под многоярусным паркингом в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде; под Курским направлением Московской железной дороги на Варшавском шоссе; в Беговом тоннеле на Третьем транспортном кольце; под Волгоградским проспектом на Люблинской улице; в Нахимовском тоннеле", - сообщается в публикации.

Кроме того, прерывистую разметку нанесли в Ходынском транспортном тоннеле на Ленинградском проспекте; в тоннеле под 3-м Нижнелихоборским проездом; на развязке Каширского шоссе с Варшавским шоссе; в Ленинградском тоннеле; в тоннеле под улицей Трофимова на проспекте Андропова; в Артамоновском тоннеле на Аминьевском шоссе.

"Просим водителей быть особенно внимательными и не отвлекаться на телефон на таких сложных участках, как тоннели. Даже секундная потеря концентрации может стать причиной аварии", - сказали в пресс-службе.