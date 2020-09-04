Власти Москвы рассказали, какие онлайн-сервисы стали самыми популярными в пандемию

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Электронные сервисы, связанные с предоставлением медицинских услуг и поддержкой бизнеса, стали одними из самых популярных у жителей Москвы во время пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

"В первую очередь, во время пандемии были популярны сервисы, связанные с предоставлением медицинских услуг. А также сервисы, которые помогали поддержать бизнес в период пандемии и позволяли оперативно оказать поддержку социально незащищенным гражданам и попавшим в жизненно трудную ситуацию. Телемедицина и другие медсервисы, направленные на снижение нагрузки на медучреждения и позволяющие проконсультировать больного дистанционно и обеспечить его нормальное, комфортное и быстрое лечение на дому", - сказал Данчиков.

Он выразил уверенность, что также все сервисы, связанные с предоставлением госуслуг в электронном виде, будут и дальше развиваться. Власти продолжат оцифровку услуг, которые предлагаются для граждан и бизнеса. Кроме того, специалисты и дальше будут создавать электронные сервисы и делать их для москвичей более быстрыми и удобными.

По словам начальника управления, во время пандемии нагрузка на электронные сервисы была колоссальной. Все системы и цифровые платформы испытывали большие нагрузки, потому что это экстраординарная ситуация, которая никем в обычной жизни не просчитывалась. "В целом вся цифровая система и все цифровые сервисы устояли в пандемию, и никаких серьезных сбоев не наблюдалось", - добавил Данчиков.

Что касается усовершенствования системы госзакупок, он отметил, что основной целью властей Москвы является переведение процесса закупки полностью в онлайн, чтобы она проходила в автоматическом режиме от момента планирования до момента исполнения. Максимально исключив любой бумажный документооборот и человеческий фактор.

Как отметил Данчиков, контроль за предоставлением госуслуг в электронном виде осуществлялся достаточно просто - это постоянный автоматизированный мониторинг электронных сервисов и услуг в режиме онлайн. Специалисты, находясь на рабочем месте или на дому, получали сведения о том, каким образом предоставляется любая электронная услуга и есть ли там какие-то сбои или нарушения. Они также могли быстро реагировать на любые проблемы, чтобы москвичи не испытывали никаких трудностей.