Собянин: власти Москвы не собираются останавливать ни одну программу развития города

МОСКВА. 5 сентября. /ТАСС/. Стратегия развития Москвы не передвигалась из-за пандемии коронавируса, ни одна программа не будет остановлена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в субботу на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.

"И меня спрашивают: "А что же дальше? Насколько эта проблема вообще сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались годами?" Скажу вам - не остановит. Этому не бывать!" - сказал Собянин.

Он отметил, что бизнес и экономика восстанавливаются после пандемии. По его словам, город уже вышел на докризисный уровень, несмотря на то, что есть еще отрасли, которые не полностью восстановились, но в целом экономика с каждым днем становится более динамичной и уверенной.

"Поэтому все программы, которые мы с вами реализуем: создание города для людей, комфортного, удобного для жизни и работы, создание мощного экономического региона, - будут продолжаться. Мы будем вместе с вами работать на благо Москвы и страны", - добавил мэр.

Всего в Москве выявлено 265 737 заразившихся коронавирусом. За последние сутки в столице был подтвержден 671 новый инфицированный. Среднее число новых случаев заражения с начала сентября на 3,1% меньше, чем в начале августа. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.