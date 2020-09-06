Участники "Спасской башни" развернули Знамя Победы у главного храма ВС России

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Участники фестиваля "Спасская башня" развернули Знамя Победы площадью 375 кв. м у памятникам матерям победителей рядом с главным храмом ВС России в Подмосковье.

Летом 2020 года холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" организовал серию показательных прыжков с флагами рекордных размеров, в том числе накануне парада Победы в небе над Подмосковьем развернули Знамя Победы площадью 375 кв. м.

Сегодня в торжественной обстановке курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова развернули знамя, побывавшее в небе, у памятника матерям победителей, который установлен рядом с главным храмом ВС России.

Высота скульптуры почти 9 м, в ее основе - скорбящая женская фигура, укрывшая своей мантией вечно горящую свечу. Огонь свечи зажгли от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата на Красной площади.

Сегодня у главного храма ВС РФ прошел концерт музыкантов "Спасской башни", на соборной площади выступили российские военные оркестры, музыкальные коллективы МЧС и ФСБ России, а также воспитанники учебных заведений Минобороны России.