Более 452 тыс. жителей Москвы уже сделали прививку от гриппа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число жителей Москвы, которые сделали прививку от гриппа, составило более 452 тыс., что в 3,5 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

В Москве прививочная кампания против гриппа стартовала с 1 сентября 2020 г. В эпидсезоне 2019-2020 гг. в городе за счет всех источников финансирования было привито 7,48 млн человек, в том числе 1,16 млн детей.

"По состоянию на 8 сентября 2020 года в Москве привито более 452,2 тыс. москвичей, что превышает количество привитых за аналогичный период прошлого года в 3,5 раза. Привито 67 522 человека в мобильных пунктах у метро, пользующихся особой популярностью у москвичей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года. В настоящее время в столице благоприятная эпидемиологическая ситуация для проведения вакцинации против гриппа.

За последние пять лет процент москвичей, получивших прививку против гриппа, увеличился с 35,7% до 60,2%. В этом году планируется привить не менее 60% населения. Для этого в московских организациях здравоохранения в настоящее время есть достаточное количество вакцины, поступившей как в рамках Национального календаря прививок, так и закупленной за счет городского бюджета. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

"В целях увеличения охвата и обеспечения доступности иммунизации против гриппа в городе организована работа более чем 450 прививочных пунктов в поликлиниках и 46 мобильных прививочных пунктов у 38 станций метро, двух станций московского центрального кольца, двух железнодорожных станций, а также в четырех многофункциональных центрах. Подробная информация об адресах прививочных пунктов размещена на сайте Департамента здравоохранения города Москвы: mosgorzdrav.ru. Кроме того, возможна организация вакцинации сотрудников предприятий непосредственно на рабочих местах выездными прививочными бригадами московских поликлиник", - напоминается в сообщении.