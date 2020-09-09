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В Москве привлекли к ответственности родителей детей, скинувших банку с краской на коляску

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция привлекла к административной ответственности родителей детей, скинувших из окна банку с краской на детскую коляску. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе московского главка полиции.

7 сентября в Шенкурском проезде из окна дома упала банка с краской и попала на крышу детской коляски. В результате инцидента никто не пострадал. Выяснилось, что банку скинули двое детей.

"Их родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - сообщили в полиции.

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