Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве находится на уровне около 20%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Популяционный иммунитет к коронавирусу в столице стабилизировался на уровне около 20%, заявила в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Популяционный иммунитет у нас стабилизировался и колеблется в районе 20%", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве измеряют на основании тестов на антитела. "Еще показателем иммунитета является Т-клеточный иммунитет, который достаточно сложно измерить. Совместно с федеральными и различными медицинскими научными организациями мы создали такую коллаборацию и проводим сейчас исследование на Т-клеточный иммунитет популяционный", - уточнила Ракова.

По ее словам, первые результаты данного исследования станут известны в конце октября.

О работе школ

Также, по словам Раковой, власти Москвы не наблюдают серьезных сбоев в работе школ с началом учебного года, случаи закрытия классов на карантин из-за коронавируса единичны.

"Мы очень долго отрабатывали все механизмы, которые мы вводим в школах, регламент работы. Конечно, они непростые и создают дополнительное обременение и для учителей, и для родителей, но они действительно необходимы и действительно работают. Вот прошло десять дней, как мы запустили школы, и я не вижу никаких серьезных проблем и опасений. Все работает, и никаких существенных сбоев нет. Конечно, есть единичные классы, которые закрываются на карантин (из-за коронавируса - прим. ТАСС), но это, скорее, просто меры безопасности, а не показатель распространения заболевания", - заявила заммэра.

Она пояснила, что специалисты следят за всеми такими случаями и за состоянием детей.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 269 079 случаев заражения, из них 695 за последние сутки. Выздоровели 226 274 человека, умерли 4947. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1434.

В новость внесены изменения (17:51 мск) - добавлена информация по тесту.