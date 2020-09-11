Проекты 25 новых православных храмов подготовят в Москве в 2021 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Проекты 25 храмовых комплексов по программе строительства 200 новых церквей на территории всех округов Москвы ("Программа-200" или "200 храмов") подготовят в Москве в 2021 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе депутата Госдумы, советника мэра столицы Владимира Ресина.

"В 2021 году будут готовы проекты 25 храмовых комплексов "Программы-200". На некоторых участках приступили к строительству небольших временных храмов, там уже сформированы активные действующие приходы, начата нормальная приходская жизнь. Прихожане во главе с настоятелями занимаются сбором средств на строительство каменных храмов. В основном большинство приходов разрабатывают индивидуальные проекты своих храмовых комплексов, но часть воспользуется существующей базой проектов повторного применения", - говорится в сообщении.

По словам Ресина, это позволит ускорить строительство главных храмов в таких комплексах. "С точки зрения архитектуры каждый храм, построенный по проекту повторного применения, можно сделать уникальным за счет архитектурного декора, внутреннего убранства с учетом посвящения храма, некоторых дополнений к изначальному проекту. В том числе за счет привязки проекта к конкретной местности на имеющимся участке", - добавили в пресс-службе.

"Программа-200" реализуется Фондом поддержки строительства храмов города Москвы при участии правительства Москвы. В план программы входит разработка проектов и строительство 200 новых церквей на территории всех округов города. Строительство планируется из расчета одна церковь на 20 тыс. жителей, при нормативе для пешеходной доступности около 1 км.

Ранее Ресин сообщал ТАСС, что в 2020 году программе строительства православных храмов в Москве (так называемой программе "200 храмов") исполняется 10 лет. Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности.

Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.