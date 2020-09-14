Движение на участке Болотной набережной в Москве ограничат 18 и 19 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничат на участке Болотной набережной в Москве 18 и 19 сентября в связи с проведением фестиваля водных видов спорта на Водоотводном канале. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"19 сентября в Москве пройдет фестиваль водных видов спорта. В связи с этим движение на участке Болотной набережной весь день будет полностью перекрыто. 18 сентября с 20:00 и до конца дня на участке будет работать одна полоса движения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке Болотной набережной 19 сентября с 06:00 до 20:00 будет ликвидировано парковочное пространство.