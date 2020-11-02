В Москве экспериментально снизили тарифы на проезд по двум линиям метро

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Скидки в размере до 50% на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена в понедельник. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск.

Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена, но пассажиры смогут пользоваться бесплатным переходом на станциях метро "Тушинская", "Щукинская", "Беговая" и "Текстильщики" с пересадочных станций МЦД по карте "Тройка" в течение 90 минут от момента первой поездки.

Скидка до 22 рублей

При участии в эксперименте у пассажира по банковской карте спишется 22 рубля вместо 44 рублей. Для владельцев карты "МИР" проезд будет дешевле еще на 10 рублей до окончания акции партнеров метро. При оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения. Списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой сразу за все поездки. Для держателей карт платежных систем "Мир" или UnionPay стоимость проезда спишется в день совершения поездки.

По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей. По билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Начисления нужно записать "Удаленным пополнением" на желтом терминале. Владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение "Метро Москвы".

Проверить сумму сэкономленных средств можно будет в приложении "Метро Москвы" после старта пилотного проекта. Скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый", на льготные проездные билеты.

Цель эксперимента

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, эксперимент по предоставлению пассажирам скидки на проезд до 50% в столичной подземке - первый в России. По его словам, цель данного проекта снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.

В московском метрополитене уточнили, что благодаря эксперименту снижение загрузки вагонов на данных линиях в утренние часы может составить до 7%, а график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному. В июне московский метрополитен провел опрос, согласно которому каждый второй пассажир готов изменить собственный график поездок после введения скидок.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.