В Москве заработал мобильный пункт для оформления штрафов за нарушение масочного режима

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мобильный пункт, который оборудован техникой для составления инспекторами протоколов о нарушении масочно-перчаточного режима на месте, начал работать в Москве. Об этом журналистам сообщил во вторник главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Антон Камнев.

"Сегодня на улицах Москвы начал работу мобильный контрольный пункт ОАТИ Москвы, который позволяет облегчить работу инспекции, так как автомобиль оборудован техникой для составления протоколов для нарушителей перчаточно-масочного режима в малых торговых точках и предприятиях, оказывающих услуги населению", - сказал Камнев.

Он пояснил, что протоколы об административных нарушениях составляются инспекторами на месте, и данный мобильный пункт позволит инспекторам ОАТИ проверить большее количество объектов, где необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим.

Тридцатого октября начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что более 66 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за нарушение масочного режима на территории Москвы с 1 сентября.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. Кроме того, обязательно ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте столицы. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц составляет 4 тыс. рублей. За нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.