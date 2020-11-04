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Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 4 ноября

В Подмосковье термометры покажут до 11 градусов тепла

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 10 градусов тепла в Москве 4 ноября. По области местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от восьми до десяти градусов тепла, ночью температура опустится до плюс пяти градусов.

В Подмосковье термометры покажут до 11 градусов тепла, в ночь на 5 ноября похолодает до плюс двух градусов. "Облачно. По области местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Скорость юго-западного и западного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит порядка 757 мм ртутного столба.

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