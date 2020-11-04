ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в ТРЦ "Ереван Плаза", по решению суда торговый центр могут закрыть на 90 суток. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

"Сегодня было проведено мониторинговое обследование торгово-развлекательного центра "Ереван Плаза" на улице Большая Тульская, дом 13. При проведении обследования выявлены следующие нарушения: в части помещений торгового центра отсутствовала разметка для социального дистанцирования, в частности в галерее торгового центра, в санузлах и лифтах. Не осуществляется контроль за соблюдением масочного режима среди посетителей, часть посетителей находилась без масок. Выявлены нарушения дезинфекционного режима. Указанные нарушения не позволяют проводить профилактику острых респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции", - сказала Калугина.

Она добавила, что также на момент обследования не представлена информация о проведении очистки системы вентиляции.

Как напомнила Калугина, за данные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в размере до 500 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.