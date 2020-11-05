В Москве 5 ноября ожидаются облачность, небольшой дождь и до 9 градусов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 7-9 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса.