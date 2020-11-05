Психологи Москвы победили на всероссийском конкурсе программ родительского просвещения

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московские команды экспертов из городского психолого-педагогического центра победили в IV Всероссийском конкурсе центров и программ родительского просвещения в двух номинациях. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Столичные психологи стали лучшими в номинации "Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций". Команда из пяти человек, куда вошли педагоги-психологи и методисты Городского психолого-педагогического центра, представили проект "Помощь детям через просвещение родителей. Он собрал воедино информацию обо всех проектах (родительских гостиных, консультативных центрах, программах помощи родителям детей с особыми образовательными потребностями и т. д.), которые предоставляют возможность московским родителям получить квалифицированную психолого-педагогическую поддержку специалистов", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, вторая команда победила в номинации "Программы и проекты, направленные на образовательную и коррекционно-развивающую работу с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов".

"Суммарно в мероприятиях приняли участие в режиме онлайн свыше 10 тыс. человек. Для участников из разных регионов страны были проведены несколько десятков мастер-классов, тренингов, состоялись открытые дискуссии и презентации", - сообщили в пресс-службе.