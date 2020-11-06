В Москве выявили 6 253 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 6 253. Это максимум с 7 мая, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее прирост составил 5 255 случаев. В относительном выражении он ускорился с 1,2% до 1,4%.

За сутки в Москве выписаны 3 670 пациентов, 67 пациентов скончались.

За все время было выявлено 450 436 случаев заражения, из них выздоровели 329 201 человек, 7 071 умер. В настоящее время в столице болеют 114 164 человека.

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