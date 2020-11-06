На Садовом кольце в Москве восстановили остановку, в которую въехал автомобиль

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Остановку наземного общественного транспорта на Садовом кольце в Москве восстановили после ДТП. Предварительный ущерб ГУП "Мосгортранс" от аварии оценивается в 200 тыс. рублей, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вчера водитель автомобиля Nissan на Садовой-Триумфальной 16, стр.1 наехал на остановку. В результате были разбиты стекла, повреждена лавка и лайтбокс. Мы восстановили павильон в кратчайшие сроки", - сообщается в публикации.

Там отмечается, что ГУП "Мосгортранс" обратится за возмещением убытков за поврежденный остановочный павильон к виновнику ДТП на Садовом кольце. Предварительный ущерб оценивается в 200 тыс. рублей.

5 ноября на Садовом кольце в Москве легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. По предварительной информации, пострадали три человека, - две женщины и ребенок.

Авария произошла на Садовой-Триумфальной улице, возле дома 16, стр. 1. По информации источника, водитель автомобиля Nissan Qashqai стоял в пробке и внезапно выехал на тротуар, врезавшись в остановку. По предварительным данным, за рулем в момент аварии была женщина. Причиной аварии стала невнимательность водителя: девушка перепутала педали тормоза и газа.