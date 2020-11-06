Более 120 млн человек проехали на Московских центральных диаметрах с момента их запуска

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 120 млн пассажиров воспользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД) с момента их запуска в ноябре 2019 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам селекторного совещания мэра Москвы Сергея Собянина и гендиректора - председателя правления компании "РЖД" Олега Белозерова, где обсуждались вопросы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

"Открытие МЦД-1 и МЦД-2 улучшило транспортное обслуживание более 4 млн жителей Москвы и Московской области. Пассажиры получили современные поезда, тактовое расписание движения, дополнительные возможности для пересадки и новые тарифы на проезд, позволяющие экономить до 75% на ежедневных поездках. <...> С момента старта движения МЦД воспользовались более 120 млн пассажиров. За счет новой тарифной системы они сэкономили на поездках около 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем движения поездов по сравнению с периодом, когда ходили обычные электрички, был увеличен на МЦД-1 на 73%, на МЦД-2 - на 69%. При этом 6 марта текущего года пассажиропоток достиг рекордной отметки - было совершено 568 тыс. поездок, что на 15% больше, чем 6 марта 2019 года, когда по тем же маршрутам ходили обычные электрички.

"МЦД-1 и МЦД-2 сегодня - это 132 км и 60 станций, с 20 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. К 2024 году на первых двух диаметрах планируется построить новые станции: Петровско-Разумовская, Марьина Роща, Дмитровская, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево", - добавили в пресс-службе.

До конца года будет полностью завершено обновление подвижного состава МЦД-1, а на МЦД-2 обновление парка поездов было завершено в августе.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска (МЦД-1 и МЦД-2). С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления Московской железной дороги. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей и более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.