Более 9 тыс. объектов с нарушениями нашли в Москве за месяц с помощью спецалгоритма

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Новые программные алгоритмы были разработаны в Москве для выявления нарушений в сфере недвижимости, за месяц работы было найдено более 9 тыс. объектов и земельных участков с признаками нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В сентябре 2020 года специалистами Госинспекции по недвижимости были разработаны и запущены в работу новые программные алгоритмы анализа информационных систем.

"Новые алгоритмы обрабатывают и сравнивают данные информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы по определенным критериям - наличию на земельном участке объекта капитального строительства, а также права собственности или заключенного договора аренды. Новый инструмент анализирует данные в заданные периоды времени и выявляет несоответствия, которые в свою очередь указывают на признаки нарушений. За месяц благодаря новой разработке удалось автоматизировано выявить 9 181 объект с признаками нарушений", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, чаще всего это использование земли без оформленных договоров либо с признаками незавершенного оформления земельно-имущественных отношений. Все выявленные объекты будут включены в план обследования Госинспекции по недвижимости на следующий год, когда их проверят инспекторы ведомства и подтвердят или не подтвердят наличие нарушений.

Как добавил начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский, из выявленных признаков нарушений 5 679 приходятся на парковочные места, складские объекты, автомастерские и автомойки, АЗС, объекты общественного питания, торговые комплексы и офисные здания, 88 связаны с объектами индивидуального жилищного строительства, 24 - со спортивными объектами, 19 - с гостиницами, 3 371 - с другими объектами.

"В дальнейшем Госинспекция по недвижимости планирует на постоянной основе использовать в работе новую аналитическую технологию", - добавил он.